صندوق مستحقات ومكافآت نهاية خدمة الموظفين المقيمين يسهل إدارة مزايا نهاية الخدمة

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، التابعة لمجموعة "بيور هيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق صندوق مستحقات ومكافآت نهاية خدمة الموظفين، وذلك لتمكين الشركات من إدارة مستحقات نهاية الخدمة للموظفين المقيمين في دولة الإمارات.

ومن خلال منصة رقمية جديدة، سيتمكن أصحاب الشركات من الحصول على خيارات أكثر مرونة لتمويل الالتزامات المترتبة على نهاية الخدمة لموظفيها من خلال صندوق ائتماني بدلاً من إدارتها عبر التدفقات المالية لتشغيل الأعمال، حيث تم اعتماد هذا النموذج لصندوق مستحقات ومكافآت نهاية خدمة الموظفين التابع لـ"ضمان" للمساهمة في توفير مزايا متعددة للموظفين تضمن حقوقهم الكاملة في مكافأة نهاية الخدمة.

ويتيح صندوق مستحقات ومكافآت نهاية خدمة الموظفين لأصحاب الشركات أيضاً تقديم خطة ادخار منفصلة كجزء من المزايا التي يوفرها، ويساعد الموظفين على تخصيص جزء من رواتبهم الشهرية لادخارها أو استثمارها في مجموعة متعددة من الخيارات الاستثمارية التي يوفرها مجموعة من الخبراء والمختصين في إدارة الأصول. ويقدم الصندوق أيضاً مجموعة من المزايا التنافسية التي تساهم في جذب المواهب والحفاظ على الكفاءات.

وفي هذا الصدد، قال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان: "يأتي إطلاق صندوق مستحقات ومكافآت نهاية خدمة الموظفين في إطار توجهاتنا الاستراتيجية لتنويع محفظة أعمالنا، وتتويجاً لمسيرة متواصلة استمرت على مدى 15 شهراً في العمل على هذا المنتج الذي يعد أول منتجاتنا خارج نطاق التأمين الصحي، ويهدف إلى تقليص الفجوة والطلب المتزايد في السوق، ونحن سعداء بالتعاون مع "براكسيس"، شركة الخدمات المالية المرخصة في سوق أبوظبي العالمي لتوفير هذا المنتج للعملاء، حيث نتطلع للاستفادة من الخبرة الواسعة التي تمتلكها الشركة في مجال إدارة الصناديق الائتمانية."

ومن جانبه قال جيمس باربر لوماكس، رئيس قسم المعاشات التقاعدية وحلول أصحاب العمل في شركة "براكسيس": "تشكل هذه الشراكة مع "ضمان" لإطلاق صندوق مستحقات ومكافآت نهاية خدمة الموظفين خطوة مهمة في مسيرة تطور شركة براكسيس. ويسرنا إطلاق هذا المنتج الرائد، والذي سيساهم في تمكين الشركات من تقديم مزايا متعددة ومتنوعة لموظفيها من خلال منصة رقمية صممت خصيصاً لتوافق تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم."

وقال دان توفت، الرئيس التنفيذي لشركة براكسيس في دولة الإمارات: "نجحنا في اكتساب خبرة واسعة امتدت لعشر سنوات في مجال توفير الحلول المبتكرة لأصحاب الشركات في دولة الإمارات. ونؤكد حرصنا على مواصلة جهودنا للاستفادة من خبرتنا والاعتماد على أحدث التقنيات وتطوير حلول رقمية، لنتمكن من تقديم خدمات رائدة. إذ تعد الشراكة مع "ضمان" فرصة مثالية لتأكيد التزامنا تجاه هذا السوق."

تجدر الإشارة إلى أنه بلغ عدد المقيمين في دولة الإمارات ما يقارب ستة ملايين فرد، ومعظمهم يعملون في القطاع الخاص، ما يؤهلهم للحصول على مزايا مكافأة نهاية الخدمة من أصحاب الشركات. وعلى الصعيد العالمي، تعد خطط المساهمة المحددة والتوفير الإلزامي من قبل مقدمي الخدمات الخارجيين من أبرز التوجهات الحالية في سوق العمل.





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