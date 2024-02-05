القوات الإسرائيلية تعتقل 22 فلسطينياً من الضفة الغربية

(MENAFN
- Al-Bayan)
اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، 22 فلسطينياً من الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 10 مواطنين من رام الله، وأربعة مواطنين من الخليل، وشابين من القدس، وآخر من طوباس، وخمسة مواطنين من طولكرم.
وبذلك، ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 6540 شخصاً، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.
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