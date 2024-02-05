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الكرملين يحذر الغرب من استخدام أصول روسية ضمانا لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا

2/5/2024 5:21:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذر الكرملين اليوم الاثنين القوى الغربية من أن أي محاولة لاستخدام أصول روسية مجمدة ضمانا لجمع تمويل لأوكرانيا ستكون غير قانونية وستقوض النظام الاقتصادي العالمي برمته.

وتأتي تعليقات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على تقرير لبلومبرغ ذكر أن مجموعة السبع تناقش مع الاتحاد الأوروبي خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة ضمانا للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.


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