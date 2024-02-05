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رئيس الدولة يصل الأردن في زيارة أخوية.. وعبد الله الثاني في مقدمة مستقبليه

2/5/2024 5:21:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، إلى عمّان في زيارة أخوية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله والوفد المرافق المطار، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

كما كان في الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن، ودولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن، ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.

ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة كلاً من.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي حميد عبيد أبو شبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل.


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