39 طبيبا زائرا من مراكز طبية عالمية لمستشفيات الصحة خلال فبراير

التسجيل لمواعيد الأطباء الزوار عن طريق "سهل" و "كويت صحة"



عبدالكريم العبدالله

أعلن مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة د.محمد العازمي، عن استضافة الوزارة لـ 39 طبيبا استشاريا زائرا من المراكز الطبية العالمية لمستشفيات وزارة الصحة خلال شهر فبراير الجاري، مشيراً الى أن قائمة الاستشاريين الزوار تضم كفاءات عالمية متميزة من امريكا وفرنساوالمانيل وكندا وعدة دول اخرى، وتشمل التخصصات ( الانف والاذن والحنجرة - العيون - جراحة العظام - الاورام السرطانية - أمراض الباطنية و الأعصاب ).

وذكر د.العازمي في تصريح صحافي، أن برنامج استقدام الاطباء الاستشاريين الزوار بمستشفيات وزارة الصحة يهدف الى التواصل العلمي والمهني المستمر مع الجامعات والمراكز الطبية العالمية المتميزة واتاحة الفرصة لاطباء وزارة الصحة للتدريب وتبادل الرأي مع الخبرات العالمية والاطلاع على التقنيات الحديثة لعلاج الحالات الدقيقة بالتخصصات المختلفة.

واشار الى أن استقدام الخبرات الطبية العالمية لمناظرة الحالات الدقيقة بمستشفيات وزارة الصحة يعود بالفائدة على المرضى وذويهم بالحصول على الرعاية المتميزة دون تحمل عناء السفر للخارج، فضلاً عن ان هذا البرنامج يؤدي الى التحسين المستمر لجودة الاداء الفني والطبي بالتخصصات الطبية المختلفة من خلال تبادل الخبرات والتشاور حول احدث البروتوكولات والسياسات والاساليب العلاجية.

ونوه الى أن الاطباء الزوار الذين سيتم استقطابهم في مستشفيات الوزارة، منقسمين الى قسمين ، الاول سيقوم بمعاينة المرضى وابداء الرأي الطبي واجراء العمليات الجراحية ، أما القسم الثاني سيكون لاعداد وتدريب الكوادر الطبية والفنية الوطنية على احدث التقنيات والاستفادة من خبرات الاطباء الزوار.

وبين ان الاستفادة من خبرات الاستشاريين الزوار لمستشفيات وزارةالصحة متاحة وفقا لدقة الحالات المرضية وجدول الزيارات والعمليات وما يقرره الاطباء المعالجون في المستشفيات التي تستضيف الاطباء الزوار بوزارة الصحة، مؤكدا على أن برنامج الاستشاريين الزوار يحظى باهتمام خاص وشخصي ومتابعة مستمرة من معالي وزير الصحة د.أحمد العوضي و وسعادة كيل وزارة الصحة د.عبدالرحمن المطيري

واكد د.العازمي على أن التسجيل لمواعيد الاطباء الزوار عن طريق برنامج "سهل" و "كويت صحه".