انخفاض ليرة الذهب دينارين بالسوق المحلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفض سعر ليرة الذهب بانواعها الانجليزية والرشادية بمقدار دينارين بعد انخفاض سعر غرام الذهب 20 قرشا بالاردن اليوم الاثنين .
حيث وصل سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات الى 336 دينارا وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات الى 296 دينارا .
ووصلت سعر الاونصة اليوم الى 2030 دولارا في التداولات العالمية
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 41.6 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.7 دينارا للشراء منهم .
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