انخفاض اسعار الذهب عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب عالمياً، خلال تعاملات اليوم الاثنين المبكرة، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تقرير الوظائف الذي أشار لأداء قوي للقطاع وبدد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة على المدى القريب.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2029.03 دولار للأونصة.
وخسر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 2045.50 دولار للأونصة.
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