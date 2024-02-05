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انخفاض اسعار الذهب عالمياً

2/5/2024 5:12:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب عالمياً، خلال تعاملات اليوم الاثنين المبكرة، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تقرير الوظائف الذي أشار لأداء قوي للقطاع وبدد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة على المدى القريب.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2029.03 دولار للأونصة.
وخسر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 2045.50 دولار للأونصة.




MENAFN05022024000208011052ID1107810123

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