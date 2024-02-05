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الدولار يرتفع لمستويات جديدة

2/5/2024 5:12:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع أمام عملات رئيسية، اليوم الاثنين، مع تراجع رهانات المتعاملين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سيخفض أسعار الفائدة بشكل كبير هذا العام في ضوء استمرار متانة الاقتصاد الأميركي.


وانخفض الين والدولاران الأسترالي والنيوزيلندي إلى أدنى المستويات في شهرين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، كما هبط اليورو إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر عند 1.07675 دولار.


وسجلت العملة الموحدة 1.0782 دولار في أحدث التعاملات.


وتراجع الجنيه الإسترليني 0.18 % إلى 1.2610 دولار بعدما انخفض في وقت سابق إلى 1.25985 دولار ليسجل أدنى مستوى له منذ 17 يناير.


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