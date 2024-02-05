الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين سامح وأحمد ابو سنينة، والأسير المحرر معاذ محسن شريم، ومحمد مختار عبد القادر بعد مداهمة منازلهم.

وفي رام الله،اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: سماهر طلال حامد (45 عاما)، وإسلام عايد فليح (30 عاما)، والطفل ليث أنور صلاح (17 عاما)، وعبد الرحمن رائد عبد الله (19 عاما) بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في بلدة سلواد.

كما واعتقلت المواطن محمود عمر حسين بيتللو (30 عاما) من قرية خربثا بني حارث غرب رام الله، بعد مداهمة مكان عمله في حي المهلهل بقرية دير قديس، والطبيب أحمد رمزي بعد مداهمة منزله في بلدة بيتونيا غربا، وأحمد نواف جرابعة من قرية بيتين شرقا، وعمر يوسف هوشة (23 عاما) من بلدة بيرزيت شمالا، والشاب أحمد حلمي أبو قرع (18 عاما) من المزرعة الغربية، ووليد حسين دار علي من قرية برهام شمال غرب رام الله بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي الخليل، واعتقلت قوات الاحتلال المحرر ماهر الاطرش ونجله يزن، والشاب رافع مضية، والمحرر نسيم القواسمي وحطمت مركبة أحد المواطنين.

وفي طوباس، اعتقل الأسير المحرر سامح عزات حامد دراغمة بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته، واستولت على مبلغ 20 ألف شيقل من المنزل.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين وهم: محمود جميل، وفادي جميل أسطى علي بعد مداهمة منزليهما في ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، وقتيبة سمور من منزله في الحي الشرقي للمدينة، وإياد قعدان ونجله عدي من ضاحية عزبة الجراد شرق طولكرم.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين المقدسيين كرم مفارجة، ومعتز أبو ميالة، بعد مداهمة منزليهما في مخيم شعفاط.

وفي جنين، اعتقل 10 مواطنين بينهم عدد من المحررين والقياديين، وأفرجت عنهم بعد التحقيق معهم ميدانيا.