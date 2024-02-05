الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين سامح وأحمد ابو سنينة، والأسير المحرر معاذ محسن شريم، ومحمد مختار عبد القادر بعد مداهمة منازلهم.
وفي رام الله،اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: سماهر طلال حامد (45 عاما)، وإسلام عايد فليح (30 عاما)، والطفل ليث أنور صلاح (17 عاما)، وعبد الرحمن رائد عبد الله (19 عاما) بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في بلدة سلواد.
كما واعتقلت المواطن محمود عمر حسين بيتللو (30 عاما) من قرية خربثا بني حارث غرب رام الله، بعد مداهمة مكان عمله في حي المهلهل بقرية دير قديس، والطبيب أحمد رمزي بعد مداهمة منزله في بلدة بيتونيا غربا، وأحمد نواف جرابعة من قرية بيتين شرقا، وعمر يوسف هوشة (23 عاما) من بلدة بيرزيت شمالا، والشاب أحمد حلمي أبو قرع (18 عاما) من المزرعة الغربية، ووليد حسين دار علي من قرية برهام شمال غرب رام الله بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
وفي الخليل، واعتقلت قوات الاحتلال المحرر ماهر الاطرش ونجله يزن، والشاب رافع مضية، والمحرر نسيم القواسمي وحطمت مركبة أحد المواطنين.
وفي طوباس، اعتقل الأسير المحرر سامح عزات حامد دراغمة بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته، واستولت على مبلغ 20 ألف شيقل من المنزل.
وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين وهم: محمود جميل، وفادي جميل أسطى علي بعد مداهمة منزليهما في ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، وقتيبة سمور من منزله في الحي الشرقي للمدينة، وإياد قعدان ونجله عدي من ضاحية عزبة الجراد شرق طولكرم.
وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين المقدسيين كرم مفارجة، ومعتز أبو ميالة، بعد مداهمة منزليهما في مخيم شعفاط.
وفي جنين، اعتقل 10 مواطنين بينهم عدد من المحررين والقياديين، وأفرجت عنهم بعد التحقيق معهم ميدانيا.
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