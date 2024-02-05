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سموتريتش يطالب البنوك الإسرائيلية بعدم تطبيق العقوبات الأمريكية على المستوطنين

2/5/2024 5:11:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من البنوك الإسرائيلية عدم اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الأربعة الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات اقتصادية.

وقرر بنك "لئومي" تجميد حساب أحد المستوطنين المستهدفين بالعقوبات الأمريكية، وفقا للقرار الصادر عن البيت الأبيض.

وبناء على ذلك، حاول وزير المالية التدخل لوقف الإجراءات التي كان البنك يعتزم تنفيذها، بحسب القناة 12 العبرية.

وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، وقع الرئيس جو بايدن قبل أيام، أمرا رئاسيا يسمح بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين ضالعين في هجمات ضد الفلسطينيين ونشطاء السلام في الضفة الغربية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في أوائل ديسمبر على عشرات المستوطنين الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي الأمريكية. كذلك، أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فرض عقوبات ضد بعض المستوطنين "المتطرفين" في الضفة الغربية.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده قررت حظر دخول المستوطنين المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.


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