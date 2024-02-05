المحامين ونظيراتها العربية تبدأ بملاحقة الكيان الصهيوني على جرائمه في غزة

(MENAFN
- Amman Net) تقدمت نقابة المحامين الأردنيين إلى جانب نقابات ومنظمات حقوقية عربية، ببلاغ للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق قادة وأفراد الكيان الصهيوني لارتكابهم جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال نقيب المحامين يحيى ابوعبود أن البلاغ قدم يوم الجمعة في مقر المحكمة بلاهاي الهولندية، بتهمة ارتكاب "أفعال تشكل جريمة الإبادة الجماعية مرتكبة بدولة فلسطين".
واضاف ان البلاغ هو أولى البلاغات التي سيتم ايداعها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وانه بمثابة إعلان رسمي عن بدء الملاحقة القانونية والسعي لانضمام العديد من النقابات والإتحادات حول
العالم نصرة للحق الفلسطيني العادل ورفد الملف بكافة التوثيقات والأدلة عن كافة الجرائم
المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني البطل.
وأشار ابوعبود أن البلاغ أستند على مجموعة من التوثيقات والأدلة وقرار محكمة العدل الدولية الأخير
بشان الشكوى المقدمة من دولة جنوب إفريقيا بحق الكيان الصهيوني.
وبين ان البلاغ تنفيذاً لقرارات مجلس نقابة المحامين الأردنيين السابقة وقرارات المكتب
الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في عمان والقرارات المنبثقة عن إعلان الجزائر
(التحالف الدولي لدعم الملف القانوني للشعب الفلسطيني).
وضم الفريق الدولي (نقابة المحامين الأردنيين ونقابة المحامين الفلسطينيين والإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين والنقابة الوطنية للقضاة
الجزائريين ومنظمة المحامين بتونس ونقابة المحامين الموريتانيين).
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