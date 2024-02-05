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وصول جثامين 3 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى ناصر

2/5/2024 5:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكر مراسل الجزيرة أن جثامين 3 شهداء وعدد من الجرحى وصلت إلى مستشفى ناصر إثر قصف إسرائيلي مستمر على خان يونس.


وأوضح المراسل أن اشتباكات تدور في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس، فيما يواصل جيش الاحتلال نسف وتفجير مربعات سكنية في المنطقة.


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