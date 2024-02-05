وصول جثامين 3 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى ناصر

وصول جثامين 3 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى ناصر
التاريخ
2/5/2024 5:11:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكر مراسل الجزيرة أن جثامين 3 شهداء وعدد من الجرحى وصلت إلى مستشفى ناصر إثر قصف إسرائيلي مستمر على خان يونس.
وأوضح المراسل أن اشتباكات تدور في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس، فيما يواصل جيش الاحتلال نسف وتفجير مربعات سكنية في المنطقة.
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