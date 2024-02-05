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28 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

2/5/2024 5:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مديرية الدفاع المدني، إنه تم التعامل خلال 24 ساعة مع 28 حريقاً في مختلف محافظات المملكة.

وبينت المديرية، في نشرتها اليومية، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لـ 1300 حالة مرضية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.


وأضافت أنه تمت الاستجابة الفورية لـ (102) حادث إنقاذ في مختلف محافظات المملكة .


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