28 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مديرية الدفاع المدني، إنه تم التعامل خلال 24 ساعة مع 28 حريقاً في مختلف محافظات المملكة.
وبينت المديرية، في نشرتها اليومية، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لـ 1300 حالة مرضية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.
وأضافت أنه تمت الاستجابة الفورية لـ (102) حادث إنقاذ في مختلف محافظات المملكة .
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