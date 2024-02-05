فيديو- ممثل المطبخ المركزي العالمي يشارك بعملية الانزال الجوي الأردني -الهولندي على غزة

MENAFN - Al Wakeel News)شارك ممثل المطبخ المركزي العالمي خوسيه أندريس ‏ في عمليات الانزال الجوي التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية مع سلاح الجو الهولندي الليلة الماضية في غزة .



وقال اندريس في مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على منصة اكس :" شاركنا بعملية انزال الغذاء من المطبخ المركزي العالمي لأول مرة .. نحن ممتنون للغاية .. هذه المرة نحو العاشرة التي تعمل فيها الحكومة الاردنية بانزال الادوية وهي عملية ليست بالسهلة .. ممتن جدا لما تفعله الحكومة الاردنية لاغاثة سكان غزة وشكرا للقوات المسلحة الأردنية "



وشكر أندريس كذلك قوات سلاح الجو الهولندية الذين انضموا بطائرة أخرى في مهمتهم خلال عملية الانزال الجوي يوم أمس .



وقال اندريس ان المطبخ المركزي العالمي قدم عدد كبير جداً من وجبات الغذاء في غزة .

يشار الى ان طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الهولندي نفذا إنزالين جويين على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77 .



واحتوت المساعدات التي تم إنزالها على مواد إغاثية وإنسانية وطبية بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام GPS، بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة.