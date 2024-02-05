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الصين تهاجم انتهاك واشنطن سيادة سوريا والعراق

2/5/2024 5:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أن بلاده تعارض انتهاك الولايات المتحدة سيادة سوريا والعراق.


وقال في مؤتمر صحفي: "سوريا والعراق دولتان ذاتا سيادة، والصين تعارض أي أعمال تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والسيادة الإقليمية وأمن الدول الأخرى".
وأضاف: "الوضع الحالي في الشرق الأوسط صعب للغاية وحساس، وتدعو الصين الأطراف المعنية إلى احترام القانون الدولي والحفاظ على الهدوء وضبط النفس وتجنب المزيد من تصعيد التوترات الإقليمية".

RT

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