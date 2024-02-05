الصين تهاجم انتهاك واشنطن سيادة سوريا والعراق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أن بلاده تعارض انتهاك الولايات المتحدة سيادة سوريا والعراق.
وقال في مؤتمر صحفي: "سوريا والعراق دولتان ذاتا سيادة، والصين تعارض أي أعمال تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والسيادة الإقليمية وأمن الدول الأخرى".
وأضاف: "الوضع الحالي في الشرق الأوسط صعب للغاية وحساس، وتدعو الصين الأطراف المعنية إلى احترام القانون الدولي والحفاظ على الهدوء وضبط النفس وتجنب المزيد من تصعيد التوترات الإقليمية".
RT
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