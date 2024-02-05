القناة 12 الإسرائيلية: إصابة 540 جنديا بالخطأ منذ بدء معارك غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 540 جنديا أصيبوا عن طريق الخطأ منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة، في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأوضحت القناة أن معلوماتها استندت إلى معطيات للجيش الإسرائيلي.
وكانت بيانات الجيش الإسرائيلي أظهرت أنه منذ بداية الحرب أصيب 2820 جنديا، من بينهم 429 في حالة خطيرة. ووفقا لتلك البيانات قتل 562 جنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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