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القناة 12 الإسرائيلية: إصابة 540 جنديا بالخطأ منذ بدء معارك غزة

2/5/2024 5:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 540 جنديا أصيبوا عن طريق الخطأ منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة، في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأوضحت القناة أن معلوماتها استندت إلى معطيات للجيش الإسرائيلي.


وكانت بيانات الجيش الإسرائيلي أظهرت أنه منذ بداية الحرب أصيب 2820 جنديا، من بينهم 429 في حالة خطيرة. ووفقا لتلك البيانات قتل 562 جنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


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