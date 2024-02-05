نقابة المحامين ونظيراتها العربية تبدأ بملاحقة الكيان الصهيوني على جرائمه في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقدمت نقابة المحامين الأردنيين إلى جانب نقابات ومنظمات حقوقية عربية، ببلاغ للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بحق قادة وأفراد الكيان الصهيوني لارتكابهم جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.



وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، في تصريح اليوم الاثنين، إن البلاغ قدم يوم الجمعة الماضي، في مقر المحكمة بلاهاي الهولندية، بتهمة ارتكاب "أفعال تشكل جريمة الإبادة الجماعية مرتكبة بدولة فلسطين".



وأضاف أن البلاغ هو الأول في البلاغات التي سيتم إيداعها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإنه بمثابة إعلان رسمي عن بدء الملاحقة القانونية والسعي لانضمام العديد من النقابات والاتحادات حول العالم نصرة للحق الفلسطيني العادل، ورفد الملف بجميع التوثيقات والأدلة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني البطل.



وأشار أبو عبود، إلى أن البلاغ استند على مجموعة من التوثيقات والأدلة وقرار محكمة العدل الدولية الأخير، بشأن الشكوى المقدمة من دولة جنوب إفريقيا بحق الكيان الصهيوني.



وبين أن البلاغ جاء تنفيذاً لقرارات مجلس نقابة المحامين الأردنيين السابقة وقرارات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في عمان، والقرارات المنبثقة عن إعلان الجزائر (التحالف الدولي لدعم الملف القانوني للشعب الفلسطيني).



وضم الفريق الدولي نقابة المحامين الأردنيين ونقابة المحامين الفلسطينيين والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين والنقابة الوطنية للقضاة الجزائريين ومنظمة المحامين بتونس ونقابة المحامين الموريتانيين.