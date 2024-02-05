رائد روسي يحطم الرقم القياسي لإجمالي مدة البقاء في الفضاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حطم رائد الفضاء الروسي، أوليغ كونونينكو، الرقم القياسي العالمي لإجمالي مدة البقاء في الفضاء، حسبما أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) يوم الاحد .وأمضى كونونينكو (59 عاماً) أكثر من 878 يوماً و12 ساعة في الفضاء حتى الآن، متجاوزاً مواطنه، جينادي بادالكا، الذي سجل الرقم القياسي السابق البالغ 878 يوماً و11 ساعة و29 دقيقة و48 ثانية في عام 2015.



وأجرى كونونينكو خمس رحلات إلى محطة الفضاء الدولية منذ عام 2008.



وفي حديثه مع وكالة أنباء (تاس) الروسية، قال كونونينكو إن الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية تتطلب إعداداً دقيقاً بسبب التحديثات المستمرة للمحطة.



وأضاف: ((لكن الحياة كرائد فضاء كانت بمثابة حلم الطفولة الذي أصبح حقيقة. أحلق إلى الفضاء لأفعل ما أحب، وليس لأحقق أرقاما قياسية)).



وتابع: ((كنت أحلم وأطمح أن أصبح رائد فضاء منذ أن كنت طفلاً. هذا الاهتمام - فرصة الذهاب إلى الفضاء والعيش والعمل في المدار - يحفزني على مواصلة التحليق)).



وبدأت رحلة كونونينكو الحالية إلى محطة الفضاء الدولية في 15 سبتمبر عام 2023، عندما انطلق مع رائد فضاء ناسا، لورال أوهارا، ومواطنه نيكولاي تشوب.



وبحلول نهاية هذه الرحلة الاستكشافية، من المتوقع أن يصبح كونونينكو أول رائد الفضاء يمكث هنا 1000 يوم.



ومحطة الفضاء الدولية واحدة من المجالات القليلة التي لا تزال الولايات المتحدة وروسيا تتعاونان فيها بشكل وثيق بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا خلال فبراير عام 2022.



وأعلنت روسكوسموس، في ديسمبر الماضي، أن برنامج الرحلات الجوية مع وكالة ناسا لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية تم تمديده حتى عام 2025.

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