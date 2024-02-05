464.3 ألف برميل نفط خام استوردها الأردن من العراق الشهر الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت بيانات رسمية، أن الأردن استورد من العراق خلال كانون الثاني الماضي ( 464.306 ) برميل نفط خام.
وأوضحت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" من شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية " سومو" أن معدل التصدير اليومي للأردن كان 14.978 برميل، تُنقل من خلال صهاريج من خزانات جيهان في كركوك، إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.
وأشارت البيانات إلى أن المعدل الموزون لسعر البيع بلغ 64.3 دولار للبرميل، وهو سعر أقل بـ 16 دولاراً عن السعر العالمي.
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