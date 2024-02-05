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464.3 ألف برميل نفط خام استوردها الأردن من العراق الشهر الماضي

2/5/2024 5:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت بيانات رسمية، أن الأردن استورد من العراق خلال كانون الثاني الماضي ( 464.306 ) برميل نفط خام.
وأوضحت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" من شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية " سومو" أن معدل التصدير اليومي للأردن كان 14.978 برميل، تُنقل من خلال صهاريج من خزانات جيهان في كركوك، إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.
وأشارت البيانات إلى أن المعدل الموزون لسعر البيع بلغ 64.3 دولار للبرميل، وهو سعر أقل بـ 16 دولاراً عن السعر العالمي.




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