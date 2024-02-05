سحب ثعبان سام من موزع مياه ثلاجة في أستراليا - صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيبت امرأة أسترالية بالذهول يوم الخميس الماضي، عندما عثرت على ثعبان أسود ضخم يتدلى من موزع المياه في ثلاجتها.
واكتشفت غيل أوريكت الثعبان، الذي يقدر طوله بحوالي 80 سم (31 بوصة)، في 13 يناير بمنطقة الترفيه الخارجية بمنزلها في Adelaide Hills.
ويبدو أن الثعبان كان يبحث عن بعض الراحة من الحرارة الحارقة وانتهى به الأمر عالقا بعض الشيء في الثلاجة. ولحسن الحظ، حافظت غيل على هدوئها واتصل جيرانها بصياد ثعابين محترف.
وتعد الثعابين السوداء ذات البطون الحمراء (Pseudechis porphyriacus)، شائعة على الساحل الشرقي لأستراليا. وتعرف بأنها سامة، لكنها غير عدوانية ونادرا ما تعض ما لم يتم استفزازها.
روسيا اليوم
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