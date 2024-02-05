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سحب ثعبان سام من موزع مياه ثلاجة في أستراليا - صورة

2/5/2024 5:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيبت امرأة أسترالية بالذهول يوم الخميس الماضي، عندما عثرت على ثعبان أسود ضخم يتدلى من موزع المياه في ثلاجتها.

واكتشفت غيل أوريكت الثعبان، الذي يقدر طوله بحوالي 80 سم (31 بوصة)، في 13 يناير بمنطقة الترفيه الخارجية بمنزلها في Adelaide Hills.

ويبدو أن الثعبان كان يبحث عن بعض الراحة من الحرارة الحارقة وانتهى به الأمر عالقا بعض الشيء في الثلاجة. ولحسن الحظ، حافظت غيل على هدوئها واتصل جيرانها بصياد ثعابين محترف.

وتعد الثعابين السوداء ذات البطون الحمراء (Pseudechis porphyriacus)، شائعة على الساحل الشرقي لأستراليا. وتعرف بأنها سامة، لكنها غير عدوانية ونادرا ما تعض ما لم يتم استفزازها.

روسيا اليوم

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