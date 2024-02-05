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انهيار صخري في ماحص والبلدية تحذر - صور

2/5/2024 5:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت بلدية ماحص، إنها تعاملت صباح اليوم الإثنين، مع انهيار صخري وقع في منطقة العين/البلد، جراء قوة تدفق المياه الناتجة عن المنخفض الجوي.


وبينت البلدية في منشور لها عبر "فيسبوك" أن العمل جارٍ على إزالة كافة الاتربة والصخور المتراكمة.


وأهابت بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر أثناء مرورهم من تلك المنطقة.














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