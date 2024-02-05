انهيار صخري في ماحص والبلدية تحذر - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت بلدية ماحص، إنها تعاملت صباح اليوم الإثنين، مع انهيار صخري وقع في منطقة العين/البلد، جراء قوة تدفق المياه الناتجة عن المنخفض الجوي.
وبينت البلدية في منشور لها عبر "فيسبوك" أن العمل جارٍ على إزالة كافة الاتربة والصخور المتراكمة.
وأهابت بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر أثناء مرورهم من تلك المنطقة.
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