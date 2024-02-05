ليس القهوة- إليك أفضل مشروب صباحي لصحتك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتبر الالتهاب رد فعل وقائي طبيعي للجسم. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى أمراض خطيرة، بما فيها السرطان والسمنة والنوع الثاني من داء السكري.

لماذا الشاي أفضل من القهوة في الصباح؟



1- كافيين أقل

يحتوي الشاي على كافيين أقل من القهوة، لكنه يكفي لإمداد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، دون الإصابة بأضراره، مثل العصبية والقلق واضطرابات النوم.

ويتميز الشاي باحتوائه على L-theanine، وهو حمض أميني يساهم في توزان التأثيرات المحفزة للكافيين، مما يساعد على الشعور باليقظة بصورة تدريجية وآمنة.



2- ترطيب الجسم

يعد الجفاف من الآثار الجانبية للقهوة، لأنها تزيد من إدرار البول، بينما الشاي يساعد على ترطيب الجسم، لأن الماء يشكل نسبة جيدة من إجمالي قيمته الغذائية.



3- مضادات أكسدة أكثر

يتمتع الشاي بمضادات أكسدة أكثر من القهوة، خاصةً النوع الأخضر منه، وهذا ما يجعله أفضل لصحة الجسم لتقوية الجهاز المناعي وحماية الخلايا من التلف.



4- آمن على المعدة

عادةً ما تكون القهوة أكثر حمضية من الشاي، مما قد يسبب إزعاجًا في المعدة لبعض الأشخاص، خاصةً من يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي.

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