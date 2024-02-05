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وزارة الصحة تحصل على جائزة الحكومات الاجتماعية

2/5/2024 5:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حصلت وزارة الصحة على جائزة الحكومات الاجتماعية على منصات التواصل الاجتماعي لعام 2023 عن "فئة أفضل محتوى عن قطاع الصحة".
ويأتي هذا الإنجاز الذي حققته الوزارة ضمن الدورة الأولى من جائزة الحكومات الاجتماعية التي أطلقها معهد الحكومات الاجتماعية في القاهرة، بمشاركة أكثر من ثلاثين جهة حكومية مختلفة من سبع دول عربية وهي الأردن، مصر، العراق، الإمارات، السعودية، تونس، المغرب.
وتسلم الجائزة ممثلاً عن وزارة الصحة مدير مديرية التوعية والاعلام الصحي الدكتور غيث عويس في الحفل الذي أقيم في القاهرة يوم الأربعاء الماضي، بحضور ممثلين عن السفارة الأردنية في مصر.
وبين عويس أنّ المسابقة سعت إلى إبراز الأعمال المميزة في ميدان الاتصال الحكومي، عبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وبما يضمن تقدير الجهات الحكومية التي نجحت في تطوير تواصلها بمستوى عالٍ من التفاعل، والمشاركة، والشفافية عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
وقال إنّ الإنجاز الذي حققته وزارة الصحة جاء نتيجة لعمل وجهد جماعي ضمن نهج تشاركي بين الوزارة والمجتمع المحلي من خلال مشاركة مجتمعية فعالة، والتوسع في عملية النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكل الشركاء بمحتوى علمي ودقيق يليق بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.
هذا وقد حصلت مديرية الأمن العام على جائزة أفضل منصة حكومية رقمية عن قطاع الأمن والدفاع وحصدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جائزتي الحكومات الاجتماعية وذلك عن فئة أفضل منصة (تواصل اجتماعي) وأفضل تطبيق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (تطبيق سند).




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