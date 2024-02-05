لن تتوقعها- 5 أخطاء تدمر صحة جلدك في الشتاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عادًة ما يعاني البعض من جفاف وتقشر الجلد في الشتاء وظهور التهابات وحكة واحمرار في الشتاء، فما الذي يمكن أن يؤدي بذلك؟



أخطاء تدمر صحة جلدك في الشتاء



1- ارتداء الكوفية

يؤدي الاحتكاك الناتج عن ارتداء الكوفية إلى التهاب الجلد والحكة حول الرقبة، كما يمكن أن يسبب أيضًا تعرق الرقبة وسد المسام، ومن ثم ظهور حب الشباب أو تفاقمه.

وفي حال عدم غسل الكوفية كل مرة بعد استعمالها، يمكن أن تتراكم الأوساخ والبكتيريا عليها، والتي تنتقل بعد ذلك إلى البشرة، مما قد يؤدي إلى ظهور البقع والبثور والالتهابات.



2- استخدام المدفأة

تؤدي المدفأة الكهربائية إلى تقشر الجلد والحكة والتهيج والاحمرار، وقد يكون ذلك علامة على حالات مثل الأكزيما والتهاب الجلد، ومن ثم يجب تهدئة الجلد المصاب بالحكة باستخدام مرطب خالي من العطور، ووضع قطعة قماش مبللة باردة أو كيس ثلج على المنطقة لتخفيف الحكة.



3- الاستحمام بالماء الساخن

الاستحمام بالماء الساخن خلال فترة الشتاء يمكن أن يقضي على الزيوت الطبيعية والرطوبة الموجودة بالجلد، وكلما طالت فترة الاستحمام، ازداد الأمر سوءًا سواء للبشرة أو لفروة الرأس، حيث يحدث تقشير وجفاف واضح لهما.

ويفضل اختيار الماء الفاتر بدلا من الساخن والبارد، لأنه الأفضل لصحة الجلد وفروة الرأس، كما يحافظ على حرارة الجسم.



4- قلة شرب المياه

تعتبر قلة شرب الماء في فصلي الشتاء أمرًا شائعًا، بينما تؤدي هذه العادة الخاطئة إلى جفاف الجلد وعدم حصوله على الترطيب اللازم له، مع زيادة فرص تقشره بشكل أكبر.



5- البقاء في المنزل وقت أطول

يعاني الأشخاص المصابون بالصدفية من سوء حالتهم الصحية أكثر في فصل الشتاء بسبب قلة أشعة الشمس مع الهواء البارد.



قلة أشعة الشمس تعني أن قدرة الجلد على إنتاج فيتامين د تقل كثيرًا، بينما يقلل فيتامين د من الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.



وتساعد الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن ضوء الشمس على إبطاء نمو الجلد وتساقطه، مما قد يؤدي إلى إزالة الصدفية في بعض الحالات، وبالتالي فإن قلة التعرض لضوء الشمس قد يسبب تفاقم الصدفية.

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