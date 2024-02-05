توجيه من وزير الصناعة والتجارة بشأن المواد والسلع الرمضانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفقد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، اليوم الاثنين، سوق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في منطقة رأس العين / عمان، وذلك في إطار المتابعات الممنهجة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للتعامل مع الضغوط التضخمية الناتجة عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب واستعدادا لشهر رمضان المبارك.



واطلع الشمالي خلال تجواله في السوق على مجريات التسوق ووفرة السلع وخاصة التموينية منها واستقرار أسعارها والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتعزيز مخزونها من السلع وتثبيت الأسعار لنهاية شهر رمضان المبارك، حيث خصصت الحكومة مبلغ 3 ملايين دينار للمؤسسة لهذه الغاية.



واستفسر الشمالي من متسوقين داخل السوق إن كانت هناك أي ملاحظات حول عمل السوق ووفرة الأسعار وفروقات الأسعار مقارنة بالأسواق.



ووجه الشمالي إدارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية للمحافظة على مخزونها من مختلف السلع وخاصة التموينية منها، وعرض السلع الرمضانية في وقت مبكر قبل حلول شهر رمضان المبارك في مختلف فروع المؤسسة البالغة 70 فرعا والالتزام بتثبيت الأسعار.



كما وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات التسوق داخل فروع المؤسسة وخاصة في فترة ارتفاع الطلب والإقبال كالاستعداد لشهر رمضان المبارك ونتيجة لفروقات الأسعار مع المحلات التجارية الأخرى.



وأستمع الشمالي من مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة الى شرح عن خطة المؤسسة لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء فيما يتعلق بتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع والمحافظة على وفرتها واستقرار أسعارها واستعدادات المؤسسة لشهر رمضان المبارك.



وأكد الشمالي أن رئيس الوزراء يتابع بنفسه تنفيذ الوزارات والمؤسسات الحكومية لخططها المتعلقة بتعزيز المخزون الغذائي وادامة عمل سلاسل التوريد واحتواء الضغوط التضخمية وكذلك الإجراءات التي تم اتخذتها الحكومة لضمان وفرة جميع السلع الغذائية والمحافظة على استقرار أسعارها.



واطلع مجلس الوزراء أمس المجلس على تقرير قدمه وزير الصناعة والتجارة والتَموين يوسف الشمالي حول التَدابير المتخذة للحد من ارتفاع الأسعار والتأكد من المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية.



وأكد الشمالي الالتزام بتوجيهات رئيس الوزراء وبقرار مجلس الوزراء بتوفير المواد الأساسية في أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بأسعارها الحالية حتى نهاية شهر رمضان المبارك وتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال الأوضاع الاستثنائية للتأثير على قوت المواطنين.



وأكد أن مخزون المملكة من المواد الغذائية الأساسية يكفي لمدد زمنية آمنة وأن توريد المواد الأساسية إلى المملكة مستمر كالمعتاد وبكميات كافية لتعزيز المخزون.



وكانت الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لتداعيات العدوان على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر ومضيق باب المندب واستعدادا لشهر رمضان المبارك ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن.



وتهدف الإجراءات للمحافظة على المخزون الغذائي وانتظام سلال التوريد وضمان استقرار الأسعار وضبط السوق خاصة قبل وخلال شهر رمضان المبارك واحتواء الضغوط التضخمية.



وشملت تلك الإجراءات وضع سقوف لأسعار الحاويات لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية لتخفيض الكلف وذلك بناء على طلب القطاع الخاص بما يبقيها على ما كانت عليه قبل 7 تشرين الأول الماضي.



كما تم الايعاز للجهات الرقابية والمختصة في العقبة للعمل على مدار الساعة لتسريع إجراءات التخليص على السلع وخاصة الغذائية.



وتواصل الشركة العامة للصوامع تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء إتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين السلع الغذائية لدى شركة الصوامع بأسعار الكلف وتقل %40 عن مستودعات السوق.



كما تم الإيعاز للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لتعزيز المخزون الغذائي من مختلف السلع وثبيت أسعارها في أسواقهما لنهاية شهر رمضان المبارك.



وتقرر منع تصدير سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية للمحافظة على المخزون والتحوط على الكميات اللازمة للسوق المحلي.



وبالتنسيق ما بين وزارتي الصناعة والتجارة والتموين تم وقف العمل ببعض الاشتراطات الإجرائية لاستيراد سلع غذائية لديمومتها في السوق المحلي مثل اللحوم.



وأوعز وزير الصناعة والتجارة والتموين لمراقبي الأسواق في عمان والمحافظات بتكثيف وتعزيز الرقابة على الأسواق ورصد الأسعار واستخدام الصلاحيات القانونية لمنع المغالاة.



وفي الجانب الرقابي أكد الشمالي أن الوزارة تقوم بعمليات رقابة مكثفة على الأسواق وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تشوهات سعرية وارتفاعات غير مبررة على الأسعار.



وأشار الى التشاركية الفاعلة مع القطاعين الصناعي والتجاري والعمل المتواصل للمحافظة على الأمن الغذائي والمحافظة على استقرار الأسعار في ضوء الإجراءات الحكومية المتخذة لاحتواء الضغوط التضخمية المحتملة.



وأكد الشمالي قدرة القطاع الخاص على تجاوز الأوضاع الحالية بخبراته التراكمية وعمله بحسه الوطني ومسؤولية على غرار ما تم أبان جائحة كورونا وتداعياتها والأزمة الروسية الأوكرانية والظروف الجيوسياسية العالمية.