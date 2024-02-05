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خطوات التظلم على نتيجة الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى فى الجيزة

2/5/2024 4:30:34 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مساء أمس الأحد، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثاني، إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي على الرابط الآتي:



ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطوات وضوابط التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.



1- يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها.



2- سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (40) أربعون جنيها في المادة الواحدة.



3- اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.



4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.



5- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.












MENAFN05022024000132011024ID1107809938

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