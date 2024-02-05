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شباب الكنيسة الأرثوذكسية والتحالف الوطنى يجهزون شاحنة مساعدات لغزة

2/5/2024 4:30:34 AM
(MENAFN- Youm7) أكد القمص رفائيل ثروت، نائب أسقف "الخدمات العامة والاجتماعية" بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن شعب الكنيسة مستمر فى الصلاة من أجل وقف القتال بغزة، وعودة الهدوء للمنطقة، قائلا: الرب قادر أن يرفع كل ألم و ضيق.



وأضاف القمص رفائيل ثروت، أن الكنيسة تجهز محتويات شاحنة مساعدات إلى أهالي غزة وتتكون من (بطاطين ومراتب وملابس شتوية للأطفال وغيرها من المستلزمات، بتوجيهات من قداسة البابا تواضروس الثانى، وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي.



ويشارك الانبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة، ومعه خدام وخادمات من الأسقفية وفتيات وفتيان من الكشافة فى تجهيز الشاحنة، والتى كان يتم تجميعها فى مخزن الأسقفية بمدينة نصر.



جدير بالذكر أن إجمالي عدد قاطرات المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية التي تسلمها الجانب الفلسطيني منذ بدأ العدوان الإسرائيلي علي القطاع خلال المراحل الثلاث من مد الجسر البري للمساعدات إلي نحو (395) قاطرة محملة بالأدوية والمسلزمات الطبية والملابس والمواد الغذائية والأغطية بإجمالي وزن (7825) طنًا لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلآف من الضحاياوالمصابين.



ويُذكر أن المرحلة الثالثة من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة تضمنت
نحو (102) قاطرة محملة ب(1.084)طنًا من الموادالغذائية و(54.7) طنًا من البطاطين والملابس والأكفان ونحو(399.5)طنًا من المياه وأكثر من(197.6) طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و 28 طنًا من حفاظات الأطفال و(15) طنًا من المنظفات.



أما المرحلة الثانية فقد تضمنت نحو (185)قاطرة محملة ب(2444)طنًا من المواد الغذائية(48) ألف بطانية و ملابس وأكفان (458)طنًا مياه و أكثر من562 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.
















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