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الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بداية من اليوم بقيم تصل 4 درجات

2/5/2024 4:30:34 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه من اليوم الإثنين بداية ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2-4) درجة مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن اليوم يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع سقوط
أمطار
متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت درجات الحراراة المتوقعة اليوم الإثنين بكافة الأنحاء على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09.







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