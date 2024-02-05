الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بداية من اليوم بقيم تصل 4 درجات

(MENAFN
- Youm7) كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه من اليوم الإثنين بداية ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2-4) درجة مئوية.
وأوضحت هيئة الأرصاد أن اليوم يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد.
وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع سقوط
أمطار
متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت درجات الحراراة المتوقعة اليوم الإثنين بكافة الأنحاء على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09.
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