طقس الخليج: غائم بالسعودية والإمارات وبارد فى الكويت والبحرين

MENAFN - Youm7) حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

طقس السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة مع تكون الضباب على مناطق جازان، عسير ، الباحة وكذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة ( القريات وطريف). في حين لا يزال الطقس بارد على معظم مناطق المملكة.

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة .

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: متوسط الموج.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون طقس الإثنين، صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصةً على البحر وتكون مثيرة للغبار.

حركة الرياح: شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س .. الموج في الخليج العربي مضطرب ، شديد الاضطراب أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:52 والمد الثاني عند الساعة 00:23 والجزر الأول عند الساعة 37:16 والجزر الثاني عند الساعة 52:00.

الموج في بحر عمان مضطرب .. ويحدث المد الأول عند38 :19 والمد الثاني عند الساعة 45:04 والجزر الأول عند الساعة 53 :11 والجزر الثاني عند الساعة 27:00.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم،

مائل للبرودة إلى معتدل والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ويكون خلال الليل، بارد والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، بارد مع بعض السحب أحيانا ويكون معتدل خلال النهار .

الرياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً خلال النهار ، ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر ،

درجة الحرارة العظمى 22 م درجة الحرارة الصغرى 13 م،

الرطوبة النسبية العظمى 75 % الرطوبة النسبية الصغرى 30 %



