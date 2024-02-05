غدا.. أمير الكويت يتوجه إلى سلطنة عمان فى زيارة رسمية

MENAFN - Youm7) يتوجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، غدا الثلاثاء، إلى سلطنة عمان، وذلك فى زيارة دولة رسمية.

يحضر أمير الكويت - خلال الزيارة - مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، حفل افتتاح (مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية) وذلك بعد غد الأربعاء بولاية (الدقم) العمانية.

ومن المقرر أن يرافق أمير الكويت خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المُشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن أمير الكويت قام عقب وصوله لمدينة الرياض في زيارة رسمية للسعودية بزيارة خادم الحرمين الشريفين بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر العرقة بالعاصمة الرياض.

وحضر اللقاء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف.

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية قلد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز تقديرا له وذلك في قصر اليمامة.







