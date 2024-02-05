Monday, 05 February 2024 01:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوم العالمى للسرطان.. الجامعة العربية تدعو لزيادة الوعى بالمرض وخطورته

2/5/2024 4:30:32 AM
(MENAFN- Youm7) دعت جامعة الدول العربية إلى زيادة الوعى فى جميع دول العالم بمرض السرطان وخطورته.



وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية بأن العالم يحتفل في 4 فبراير من كل عام بـ اليوم العالمى للسرطان ، ويهدف هذا اليوم إلى مكافحة وباء السرطان، من أجل السعي لإنقاذ الملايين من الوفيات، وذلك من خلال زيادة وعي الأفراد والحكومات في جميع دول العالم بالمرض وخطورته، مؤكدة أهمية العمل على إنشاء استراتيجيات مبتكرة لضمان حصول الجميع على خدمات صحية جيدة والعمل كذلك على استثمار الموارد لتحقيق عالم عادل وخال من السرطان.



وأشارت السفيرة هيفاء أبوغزالة - في تصريح لها بهذه المناسبة - إلى أن السرطان هو أحد الأمراض غير السارية الرئيسية، والأمراض غير السارية تودي بحياة أكثر من 57% من مجموع الوفيات، ومن المتوقع أن تصل الوفيات الناجمة عن السرطان بحلول عام 2030 إلى 652097، وذلك وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.



وفي هذا الإطار، أكدت السفيرة أبو غزالة أن جامعة الدول العربية تحرص من خلال آلياتها المعنية بالصحة وفي مقدمتها مجلس وزراء الصحة العرب على تحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي، بالعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، لاسيما الهدف الثالث المعني بالصحة وهو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، والذي تتضمن غاياته المتمثلة في تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام 2030.



وفي هذا السياق.. قالت أبو غزالة إنه لا بد من تعزيز النظم الصحية بالدول العربية لمكافحة السرطان والعمل على زيادة الوعي نحو اتباع أنماط حياة صحية، والكشف المبكر وتقديم العلاج للجميع، ووضع استراتيجيات للوقاية منه، مؤكدة أهمية الترصد وإجراء البحوث، وكذلك تعزيز الرعاية الصحية الأولية والتأكيد على أهمية زيادة الموارد المالية المخصصة للرعاية الصحية الأولية في الدول الأعضاء، حيث يزال عبء السرطان في ازدياد، مما يشكل ضغوطا تقع على عاتق الأفراد والأسر والمجتمعات والنظم الصحية.












MENAFN05022024000132011024ID1107809933

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث