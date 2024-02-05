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استشهاد العشرات جراء مجازر قوات الاحتلال المتواصلة على غزة لليوم الـ 122

2/5/2024 4:30:31 AM
(MENAFN- Youm7) ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، مجزرة جديدة فى دير البلح، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات، فيما كثف طيران الاحتلال غاراته على مُحافظة خان يونس جنوب القطاع، والتى تتعرض لقصف مدفعى شديد، بينما تدخل الحرب على القطاع يومها الثانى والعشرين بعد المئة.

وقالت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني، إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في دير البلح، راح ضحيتها 30 شهيدًا وعشرات المصابين، وهي المدينة التي يزعم الجيش الإسرائيلي أنها آمنة، ودعا الفلسطينيين للجوء إليها قبل أن يرتكب فيها مجازره.

واستهدف طيران الاحتلال، مربعات سكنية في مناطق مُختلفة بالقطاع، ونسف منازل في محافظة خان يونس، وقصف محيط مراكز الإيواء لدفع الفلسطينيين على النزوح باتجاه محافظة رفح التي تعرضت أيضا إلى سلسلة غارات.

وتشير أحدث بيانات مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة ، إلى أن جيش الاحتلال ارتكب حتى الآن 2325 مجزرة بحق المدنيين جرى توثيقها خلال الأربعة شهور الماضية، ما أدى إلى استشهاد 34 ألفا و238 فلسطينيًا، وصل منهم 27 ألفًا و238 إلى المستشفيات، في حين اعتبر الباقون في عداد المفقودين، فيما ارتفع عدد المُصابين إلى 66 ألفا و630 مُصابًا منذ بدء الحرب.








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