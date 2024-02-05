التجارة الكويتية تنفى اختراق موقعها الإلكترونى.. وتؤكد ضرورة استخدام الموقع الرسمى

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين"أن ما تعرض له البعض كان عمليات تسمى التصيد الاحتيالي، من خلال إنشاء مواقع إلكترونية وهمية تنتحل صفة الوزارة وتدعي تقديمها خدمات الشكاوى التجارية والرقابة وحماية المستهلك ونشر روابط مدفوعة لها في محركات البحث".

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.