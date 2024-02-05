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توزيع مقرر الفصل الدراسى الثانى لمنهج رياضيات المرحلة الابتدائية

2/5/2024 4:30:29 AM
(MENAFN- Youm7) حددت الإدارة العامة لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الابتدائية لجميع الصفوف للفصل الدراسي الثاني ، المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل كالتالى:




- الصف الأول الابتدائي


- باقي فبراير 2024: من الدرس 62 إلي الدرس 77 .



- شهر مارس 2024: من الدرس 78 إلي الدرس 99.



- شهر إبريل 2024: من الدرس 100 إلي الدرس 116.



- شهر مايو 2024: من الدرس 117 إلي الدرس 118.



- الالتزام بما جاء بدليل معلم الرياضيات أثناء الشرح
والتحضير.




الصف الثاني الابتدائي


- باقي شهر فبراير2024 : الفصل السابع من الدرس 1 إلي الدرس 10 والفصل الثامن من الدرس1 إلي الدرس 7.



- شهر مارس 2024: تابع الفصل الثامن من الدرس 8 إلي 10، والفصل التاسع من الدرس 1إلي الدرس 10، والفصل العاشر من الدرس 1 إلي الدرس 10.



- شهر أبريل 2024: الفصل الحادي عشر من الدرس 1 إلي الدرس 10، والفصل الثاني عشر من الدرس 1 إلي الدرس8.



- شهر مايو 2024:- الفصل تابع الثاني عشر: من الدرس 9 إلي الدرس 10 ومراجعة عامة علي المنهج.




- الصف الثالث الابتدائى




- باقي شهر فبراير2024 : الفصل السابع من الدرس 1 إلي الدرس9 والفصل الثامن من الدرس1 إلي الدرس 3.



- شهر مارس 2024: تابع الفصل الثامن من الدرس 4 إلي 9، والفصل التاسع من الدرس 1إلي الدرس8، والفصل العاشر من الدرس 1 إلي الدرس 4.



- شهر إبريل 2024: تابع الفصل العاشر من الدرس 5 غلي 8، والفصل الحادي عشر من الدرس 1 إلي الدرس 7، والفصل الثاني عشر من الدرس 1 إلي الدرس3.



- شهر مايو 2024:-
تابع الفصل الثاني عشر: من الدرس 4 إلي الدرس 5 ومراجعة عامة علي المنهج.




- الصف الرابع الابتدائى:




- باقي شهر فبراير2024 : الوحدة التاسعة الكسور الاعتيادية من الدرس 1 إلي الدرس 13.



- شهر مارس 2024: باقي الوحدة التاسعة الكسور الاعتيادية من الدرس 14 إلي الدرس 15، والوحدة العاشرة الكسور العشرية من الدرس 1 إلي الدرس 11 والوحدة الحادية عشر بيانات تحتوي علي كسور من الدرس 1 إلي الدرس 3.



- شهر أبريل 2024: الوحدة الثانية عشرة الهندسة من الدرس 1 إلي الدرس 9، والوحدة الثالثة عشرة زوايا الدائرة من الدرس 1 إلي الدرس 4.



- شهر مايو 2024:-
تابع الفصل الثالث عشر زوايا الدائرة: من الدرس 5 إلي الدرس 7 ومراجعة عامة علي المنهج.



- الصف الخامس الابتدائى:


- باقي شهر فبراير2024 : الوحدة السابعة جمع وطرح الكسور الاعتيادية غير متحدة المقام من
1 إلى الدرس 4 الوحدة الثامنة جمع الأعداد الكسرية وطرحها من الدرس 1 إلي 6.



- شهر مارس 2024: الوحدة التاسعة ضرب الكسور الاعتيادية وقسمتها من الدرس 1 إلي الدرس 10، والوحدة العاشرة الاشكال الهندسية ثنائية الابعاد والمستوي الاحداثي من الدرس 1 إلي 4.



- شهر أبريل 2024: تابع الوحدة العاشرة الاشكال الهندسية ثنائية الابعاد والمستوي الاحداثي من الدرس 5 إلي الدرس 9، والوحدة الحادية عشر الحج من الدرس 1 إلي 7.



- شهر مايو 2024:-
الوحدة الثانية عشر القطاعات الدائرية من الدرس إلي 3 ومراجعة عامة علي المنهج.




الصف السادس الابتدائي


- باقي شهر فبراير2024 : الوحدة الثامنة عمليات علي الكسور من الدرس 1 إلي 4، والوحدة التاسعة النسبة وتطبيقتها من الدرس 1 إلي الدرس 6.



- شهر مارس 2024: الوحدة العاشرة معدل الوحدة والنسبة المئوية من الدرس 1 إلي الدرس 11، والوحدة الحادية عشرة المستور الإحداثي من الدرس1 إلي الدرس 2 .



- شهر أبريل 2024: الوحدة الحادية عشرة المستور الإحداثي من الدرس 3 إلي 6، والوحدة الثانية عشرة مساحة بعض المضلعات من الدرس 1 إلي الدرس 4.، والوحدة الثامنة عشرة مساحة السطح والحجم من الدرس 1 إلي الدرس 2.



- شهر مايو 2024:- الوحدة الثالثة عشرة مساحة السطح والحجم من الدرس 3 إلي الدرس 4.
















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