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وكيل وزارة الزراعة بأسيوط: 174 ألفا و757 فدانا منزرعة قمحا بالمحافظة

2/5/2024 4:30:28 AM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن مساحة محصول القمح المنزرعة بمحافظة أسيوط وصلت إلى 174 ألف و757 فدان.



‎أضاف أن حالة المحاصيل الشتوية في محافظة أسيوط من القمح وبنجر السكر والفول البلدي جيدة، مطالبًا المزارعين بضرورة اتباع كافة التعليمات والتوصيات الفنية الواردة من وزارة الزراعة خاصة في هذه المرحلة من عمر النباتات.



وأوضح وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إن إجمالي المساحات المنزرعة بالمحافظة فى القمح بلغت 174757 فدانا والبنجر 16608 فدانا والفول البلدي 7059 فدان.



الجدير بالذكر أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحسين محصول القمح ودعم زراعته في البلاد، ونظرا لكونه المحصول الاستراتيجي الأول في مصر، فإن له أهمية كبرى واهتمام خاص به في ظل التحولات الدولية والتغيرات المناخية المصاحبة.



ويعمل الباحثون في مركز البحوث الزراعية على استنباط أصناف جديدة مقاومة للتغيرات المناخية و للأمراض وبخاصة الأصداء، وذات إنتاجية مرتفعة وهناك برامج بحثية وتطويرية مكثفة لتطوير أصناف جديدة من القمح تكون متكيفة مع ظروف البيئة المحلية وتتمتع بمقاومة للآفات والأمراض ومتطلبات السوق لتحسين إنتاجية القمح وجودة المحصول وتعزيز مقاومته للظروف البيئية القاسية.












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