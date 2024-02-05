وكيل وزارة الزراعة بأسيوط: 174 ألفا و757 فدانا منزرعة قمحا بالمحافظة

(MENAFN
- Youm7) قال الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن مساحة محصول القمح المنزرعة بمحافظة أسيوط وصلت إلى 174 ألف و757 فدان.
أضاف أن حالة المحاصيل الشتوية في محافظة أسيوط من القمح وبنجر السكر والفول البلدي جيدة، مطالبًا المزارعين بضرورة اتباع كافة التعليمات والتوصيات الفنية الواردة من وزارة الزراعة خاصة في هذه المرحلة من عمر النباتات.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إن إجمالي المساحات المنزرعة بالمحافظة فى القمح بلغت 174757 فدانا والبنجر 16608 فدانا والفول البلدي 7059 فدان.
الجدير بالذكر أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحسين محصول القمح ودعم زراعته في البلاد، ونظرا لكونه المحصول الاستراتيجي الأول في مصر، فإن له أهمية كبرى واهتمام خاص به في ظل التحولات الدولية والتغيرات المناخية المصاحبة.
ويعمل الباحثون في مركز البحوث الزراعية على استنباط أصناف جديدة مقاومة للتغيرات المناخية و للأمراض وبخاصة الأصداء، وذات إنتاجية مرتفعة وهناك برامج بحثية وتطويرية مكثفة لتطوير أصناف جديدة من القمح تكون متكيفة مع ظروف البيئة المحلية وتتمتع بمقاومة للآفات والأمراض ومتطلبات السوق لتحسين إنتاجية القمح وجودة المحصول وتعزيز مقاومته للظروف البيئية القاسية.
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