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يهم طلاب الشهادة الإعدادية.. توزيع دروس منهج الرياضيات الترم الثانى

2/5/2024 4:30:28 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توزيع منهج الرياضيات للفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية كالتالى:



- باقى شهر فبراير ومارس المقبل الجبر والإحصاء الوحدة الأولى المعادلات، درس ، حل معادلتين من الدرجة الأولى فى متغيرين جبريا وبيانيا وحل معادلة من الدرجة الثانية فى مجهول واحد بيانيا وجبريا وحل معادلتين فى متغيرين إحداهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية .

- شهر أبريل - الوحدة الثانية الدوال الكسرية والعمليات عليها مجموعة أصفار الدالة كثيرة الحدود والدالة الكسرية الجبرية - تساوى كسرين جبريين والعمليات على الكسور الجبرية والعمليات على الأحداث.



- توزيع شهر مايو 2024، تابع الوحدة الثالثة الاحتمال الحدث المكمل - الفرق بين حدثين.



- أما توزيع منهج الهندسة كالتالى:



- منهج فبراير ومارس : الوحدة الرابعة الدائرة تعاريف ومفاهيم أساسية - أوضاع نقطة ومستقيم ودائرة بالنسبة لدائرة وتعيين الدائرة - علاقة اوتار الدائرة مركزها.



- الوحدة الخامسة الزوايا والاقواس فى الدائرة - الزاوية المركزية وقياس الأقواس - العلاقة بين الزاويتين المحيطية والمركزية المشتركتين فى نفس القوس .



- توزيع منهج شهر ابريل : تابع الوحدة الخامسة - الزوايا المحيطية المرسومة على نفس القوس - الشكل الرباعى الدائرى - خواص الشكل الرباعى الدائرى - العلاقة بين مماسات الدائرة .

- توزيع شهر مايو : تابع الوحدة الخامسة درس الزاوية المماسية.












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