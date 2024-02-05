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طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائرى فى نطاق الجيزة.. صور

2/5/2024 4:30:28 AM
(MENAFN- Youm7) يشهد محيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه أعمال تطوير شاملة، تتضمن تحسين الصورة البصرية للمناطق المحيطة بالمتحف وتطوير ورصف ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية إليه، ومعالجة وطلاء واجهات المبانى السكنية القديمة المطلة على الطريق الدائرى بكل من محافظتى القاهرة والجيزة.

وفي محافظة الجيزة، ينتظم العمل في مشروع تحسين الهوية البصرية بالطريق الدائري بنطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية، وذلك بدءًا من نزلة شارع البحر الأعظم حتى بداية الطريق السياحي في الاتجاهين بطول تقريبي 14 كيلو مترا للاتجاهين.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة سرعة إزالة كل تراكمات ومخلفات الهدم والرتوش المتعارضة مع تنفيذ المشروع لتمكين الشركات المنفذة للتطوير من عملها والانتهاء منها في المواعيد المحددة، موجهًا برفع كفاءة وتطوير كل الأنفاق الكائنة بجوار وبمحيط الطريق الدائري مسار الأعمال الجارية بالمشروع لتتكامل منظومة العمل والتطوير بتلك القطاعات الهامة.

وأكد محافظ الجيزة على المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال للوقوف على جودتها والالتزام بالجدول الزمني، موجهًا بضرورة تنسيق الأعمال ومتابعتها بين الجهات المعنية والمختصة من خلال الجولات الميدانية على الطبيعة وبمواقع تنفيذ الأعمال لتذليل كافة العقبات والتحديات والتعامل معها بصورة سريعة وفورية.



طلاء واجهات العقارات المطلة على الدائرى



طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائرى نطاق الجيزة



طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائرى



طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري



طلاء واجهات العقارات



معالجة وطلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري





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