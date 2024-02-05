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وزير الرى يشارك فى منتدى البحر المتوسط للمياه بتونس

2/5/2024 4:30:28 AM
(MENAFN- Youm7) شارك الدكتور هانى سويلم،
وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة من "منتدى البحر المتوسط للمياه" المنعقد اليوم الإثنين بالعاصمة التونسية "تونس".



قال سويلم، إن المشاركة فى هذا المنتدى الهام تأتي بهدف تعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط فى مجال المياه، والخروج برؤية موحدة لدول المتوسط ليتم عرضها خلال المنتدى العالمى العاشر للمياه المقرر عقده في إندونيسيا فى شهر مايو المقبل.



كان سويلم قد ذكر فى تصريحات سابقة له، أن العالم يواجه تحديات متزايدة لتوفير احتياجات المياه وضمان استدامتها، خاصة مع النمو السكاني المتزايد واستمرار التطور الإنساني وما يستتبعه من زيادة الطلب على المياه، ولا يقتصر الأمر على الزيادة السكانية والحضرية فحسب، ولكن ما يواجه العالم من تغيرات مناخية أصبحنا نشهدها في العديد من الظواهر التي تؤثر على قطاع المياه في كافة دول العالم مما كان له العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية ففي عام 2022 فقط تأثر أكثر من 110 ملايين شخص في القارة الأفريقية بشكل مباشر بالمخاطر المتعلقة بالمناخ والمياه ، مما تسبب في أضرار اقتصادية تزيد عن 8.50 مليار دولار أمريكي ، وتم تسجيل 5000 حالة وفاة 48٪ منها مرتبطة بالجفاف و 43٪ مرتبطة بالفيضانات وفقا لقاعدة بيانات أحداث الطوارئ بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، مما أضاف المزيد من التعقيدات لمساعي توفير المياه بشكل مستدام وبنوعية مقبولة ووضع تحديات إضافية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وخاصة الهدف السادس الخاص بالمياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمى في ظل الترابط القوى بين المياه والغذاء والطاقة.














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