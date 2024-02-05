كيشيدا: ندرس ردا مناسبا على رسالة كوريا الشمالية النادرة بشأن زلزال اليابان

MENAFN - Youm7) قال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، إن اليابان "ستقوم بالرد المناسب" على رسالة التعاطف النادرة التى أرسلها الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، بعد الزلزال المدمر الذى ضرب شبه جزيرة "نوتو" فى يوم رأس السنة الجديدة.

وأضاف كيشيدا -وفقًا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية- أنه حريص على حل القضية القائمة منذ فترة طويلة والمتعلقة باختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين في فترة السبعينيات والثمانينيات.

وجدد كيشيدا أيضا أنه سيأخذ زمام المبادرة في تعزيز المفاوضات رفيعة المستوى للتوصل إلى قمة مع كيم، قائلا: "بصفتي رئيسا للوزراء، أنا مصمم على تكريس نفسي بكل إخلاص لعودة جميع المختطفين في أقرب وقت ممكن".

وخلال جلسة برلمانية، يوم الجمعة الماضية، أعرب كيشيدا عن امتنانه لكيم، الذي أرسل الرسالة في أوائل يناير بشأن الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة، والذي ضرب شبه الجزيرة على ساحل بحر اليابان، خاصة أنه لا يوجد علاقات دبلوماسية بين اليابان وكوريا الشمالية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي، إن والد كيم الزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم جونج إيل، لم يرسل رسالة تعاطف إلى رئيس الوزراء الياباني آنذاك ناوتو كان، وقت زلزال وتسونامي مارس 2011 الذي دمر شمال شرق اليابان.

وبعد إعادة خمسة مختطفين إلى اليابان في عام 2002، سعت طوكيو إلى إعادة 12 آخرين تم الاعتراف رسميًا بأنهم اختطفوا من قبل كوريا الشمالية، ومع ذلك زعمت بيونج يانج أن قضية الاختطاف قد تم حلها بالفعل.









