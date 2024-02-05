كوريا الجنوبية تنضم لتدريب بقيادة الولايات المتحدة حول أمن الفضاء

MENAFN - Youm7) أعلنت القوات الجوية الكورية الجنوبية أن سول ستنضم لحدث تدريبى متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة حول أمن الفضاء ابتداء من اليوم الاثنين، وحتى يوم 16 فبراير، لتعزيز القدرات الدفاعية فى هذا المجال المتزايد الأهمية.

وأشارت القوات الجوية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إلى "مشاركة أفراد من القوات الجوية والمعهد الكوري الجنوبي لعلم الفلك وعلوم الفضاء والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء الجوي في تدريب "جلوبال سنتينال" لعام 2024 الذي ستستضيفه قيادة الفضاء الأمريكية في قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا، حيث سيضم الحدث حوالي 250 فردا من 28 دولة، وسيركز على تعزيز التعاون في عمليات التوعية بالمجال الفضائي، مثل تلك المتعلقة بتصادمات الأقمار الصناعية وتساقط الحطام الفضائي".

وأوضحت أن "كوريا الجنوبية ستشكل فريقا مشتركا مع نظرائها من أستراليا واليابان ونيوزيلندا لمناقشة وممارسة سبل الرد على مثل هذه المواقف"، مبينة أن "مسؤولين كوريين جنوبيين آخرين من الجيش والبحرية ووكالة تطوير الدفاع سيحضرون الحدث كمراقبين".

وتسعى كوريا الجنوبية التي شاركت في "جلوبال سنتينال" منذ عام 2014، إلى تعزيز قدراتها الدفاعية الفضائية، وهو ما أبرزه مؤخرا إطلاق أول قمر صناعي للتجسس العسكري في ديسمبر الماضي.

وأعلنت القوات الجوية الكورية الجنوبية أنها تخطط لزيادة تعزيز قدراتها التشغيلية في هذا المجال هذا العام من خلال ترقية سرب العمليات الفضائية الخاص بها إلى وحدة على مستوى المجموعة ونشر نظام للتنبؤ بالطقس الفضائي.



