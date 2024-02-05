أمريكا تخطط لمزيد من الضربات بالشرق الأوسط.. ومستشار بايدن يحذر إيران

MENAFN - Youm7) تخطط الولايات المتحدة لمزيد من الضربات العسكرية ردا على مقتل 3 من أفراد الخدمة الأمريكية في هجوم البرج 22 قبل أسبوع، وأعلن الجيش الأمريكي، أنه شن ضربات جوية أمس الأحد في اليمن استهدفت 5 صواريخ احدها مصمم لهجوم بري والأربعة الآخرون لاستهداف السفن، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على موقع "اكس": "في 4 فبراير ، في حوالي الساعة 5:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الامريكية ضربة دفاعًا عن النفس ضد الحوثيين بصاروخ كروز للهجوم البري

وابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، ضربت القوات أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن، وحددت القوات الامريكية الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة. ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية"

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان: "نعتزم شن المزيد من الضربات على الجماعات المدعومة من ايران في الشرق الأوسط"، وعند سؤاله عما اذا تستبعد واشنطن توجيه ضربات مباشرة لإيران، قال مستشار بايدن: "لن اعلن ما هو مطروح أو غير مطروح على الطاولة هنا"، وتابع محذرا: "إذا اختاروا الرد مباشرة على الولايات المتحدة، فسوف يتلقون ردا سريعا وحاسما من جانبنا".

وأشارت الصحيفة إلى أن كل من واشنطن وطهران يسعيان الى تجنب مواجهة اعمق ولم يقتل الجيش الأمريكي حتي الان أي من القوات الإيرانية في ضرباته بسوريا والعراق ومنحت أمريكا ايران متسع من الوقت لتحريك قواتهم خارج المنطقة.

وعن حرب غزة، تحدث سوليفان عن عدد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في القطاع، قائلا: "ليس لدينا صورة واضحة عن عدد الرهائن الذين مازالو على قيد الحياة".

وأضاف: "علمنا على مدار هذا الصراع أن مواطنين أمريكيين على الأقل توفيا في 7 أكتوبر، كنا نعتقد في السابق أنهما رهينتين .. لذلك لا يمكننا بأي معنى واضح أن نقول العدد الدقيق للرهائن، لكننا نعلم أن هناك الكثير، ونعلم أن مهمتنا، يومًا بعد يوم، هي محاولة إعادتهم إلى الوطن".







