أمريكا تخطط لمزيد من الضربات بالشرق الأوسط.. ومستشار بايدن يحذر إيران

(MENAFN
- Youm7) تخطط الولايات المتحدة لمزيد من الضربات العسكرية ردا على مقتل 3 من أفراد الخدمة الأمريكية في هجوم البرج 22 قبل أسبوع، وأعلن الجيش الأمريكي، أنه شن ضربات جوية أمس الأحد في اليمن استهدفت 5 صواريخ احدها مصمم لهجوم بري والأربعة الآخرون لاستهداف السفن، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على موقع "اكس": "في 4 فبراير ، في حوالي الساعة 5:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الامريكية ضربة دفاعًا عن النفس ضد الحوثيين بصاروخ كروز للهجوم البري
وابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، ضربت القوات أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن، وحددت القوات الامريكية الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة. ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية"
من جانبه، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان: "نعتزم شن المزيد من الضربات على الجماعات المدعومة من ايران في الشرق الأوسط"، وعند سؤاله عما اذا تستبعد واشنطن توجيه ضربات مباشرة لإيران، قال مستشار بايدن: "لن اعلن ما هو مطروح أو غير مطروح على الطاولة هنا"، وتابع محذرا: "إذا اختاروا الرد مباشرة على الولايات المتحدة، فسوف يتلقون ردا سريعا وحاسما من جانبنا".
وأشارت الصحيفة إلى أن كل من واشنطن وطهران يسعيان الى تجنب مواجهة اعمق ولم يقتل الجيش الأمريكي حتي الان أي من القوات الإيرانية في ضرباته بسوريا والعراق ومنحت أمريكا ايران متسع من الوقت لتحريك قواتهم خارج المنطقة.
وعن حرب غزة، تحدث سوليفان عن عدد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في القطاع، قائلا: "ليس لدينا صورة واضحة عن عدد الرهائن الذين مازالو على قيد الحياة".
وأضاف: "علمنا على مدار هذا الصراع أن مواطنين أمريكيين على الأقل توفيا في 7 أكتوبر، كنا نعتقد في السابق أنهما رهينتين .. لذلك لا يمكننا بأي معنى واضح أن نقول العدد الدقيق للرهائن، لكننا نعلم أن هناك الكثير، ونعلم أن مهمتنا، يومًا بعد يوم، هي محاولة إعادتهم إلى الوطن".
MENAFN05022024000132011024ID1107809923
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.