رئيس النواب الأمريكى: اتفاق الحدود ودعم إسرائيل وأوكرانيا سيصل ميتا للمجلس

MENAFN - Youm7) تعهد رئيس مجلس النواب الأمريكى مايك جونسون، اليوم الاثنين، بأن اتفاق مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون "الحدود" ودعم أوكرانيا وإسرائيل سيصل "ميتًا" إلى مجلس النواب.

وكتب جونسون- على منصة "إكس"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية- "مشروع القانون أسوأ مما توقعنا، ولن ينهي الكارثة الحدودية التي تسبب بها الرئيس جو بايدن"، متعهدا بأنه في حال وصول مشروع القانون إلى مجلس النواب سيكون "ميتًا".

وأعلن أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى، أمس الأحد، عن نص اتفاق من شأنه أن يفرج عن مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل مقابل تشديد إجراءات حماية الحدود الأمريكية، رغم أن احتمالات إقراره غير واضحة.

وينص ما يسمى بالتشريع المكمل للأمن القومي على توفير تمويل بقيمة 60 مليارا مخصصة لدعم أوكرانيا، وهو ما يتوافق مع مطلب البيت الأبيض، إضافة إلى مساعدة أمنية تبلغ 14.1 مليار دولار لإسرائيل، وذلك وفقا لملخص صادر عن رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ باتي موراي.

ويتضمن الاتفاق أيضا تمويلا بقيمة 20.2 مليار دولار لأمن الحدود الأمريكية وعددا لا يحصى من التعديلات على سياسة الهجرة توافق عليها المفاوضون الديمقراطيون والجمهوريون.



