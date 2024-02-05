رئيس النواب الأمريكى: اتفاق الحدود ودعم إسرائيل وأوكرانيا سيصل ميتا للمجلس

(MENAFN
- Youm7) تعهد رئيس مجلس النواب الأمريكى مايك جونسون، اليوم الاثنين، بأن اتفاق مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون "الحدود" ودعم أوكرانيا وإسرائيل سيصل "ميتًا" إلى مجلس النواب.
وكتب جونسون- على منصة "إكس"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية- "مشروع القانون أسوأ مما توقعنا، ولن ينهي الكارثة الحدودية التي تسبب بها الرئيس جو بايدن"، متعهدا بأنه في حال وصول مشروع القانون إلى مجلس النواب سيكون "ميتًا".
وأعلن أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى، أمس الأحد، عن نص اتفاق من شأنه أن يفرج عن مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل مقابل تشديد إجراءات حماية الحدود الأمريكية، رغم أن احتمالات إقراره غير واضحة.
وينص ما يسمى بالتشريع المكمل للأمن القومي على توفير تمويل بقيمة 60 مليارا مخصصة لدعم أوكرانيا، وهو ما يتوافق مع مطلب البيت الأبيض، إضافة إلى مساعدة أمنية تبلغ 14.1 مليار دولار لإسرائيل، وذلك وفقا لملخص صادر عن رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ باتي موراي.
ويتضمن الاتفاق أيضا تمويلا بقيمة 20.2 مليار دولار لأمن الحدود الأمريكية وعددا لا يحصى من التعديلات على سياسة الهجرة توافق عليها المفاوضون الديمقراطيون والجمهوريون.
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