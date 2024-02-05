الخارجية الروسية تقرر استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو

الخارجية الروسية تقرر استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو
التاريخ
2/5/2024 4:30:25 AM
(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها قررت استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو سيمون هالبرين إلى وزارة الخارجية بسبب "تصريحات غير مقبولة".
وقالت الوزارة
"بسبب التصريحات العلنية غير المقبولة للسفيرة الإسرائيلية، والتى تشوه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية، سيتم استدعاء هالبرين إلى وزارة الخارجية".
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