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الخارجية الروسية تقرر استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو

2/5/2024 4:30:25 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها قررت استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو سيمون هالبرين إلى وزارة الخارجية بسبب "تصريحات غير مقبولة".

وقالت الوزارة
"بسبب التصريحات العلنية غير المقبولة للسفيرة الإسرائيلية، والتى تشوه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية، سيتم استدعاء هالبرين إلى وزارة الخارجية".








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