رئيس نادى البنك الأهلى: انضمام أبو جبل للقلعة الحمراء لم يتخط مرحلة التفاوض

(MENAFN
- Youm7) كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، كواليس فشل انتقال محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق إلى النادى الأهلى، خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بعد المفاوضات القوية التي شهدتها الفترة الماضية.
وقال نصار فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم"، "الأمر لم يتخط المفاوضات فيما يتعلق بأبو جبل، والنتيجة يعرفها الجميع، وهذا لا يقلل من قيمة محمد أبو جبل، هو حارس مميز ويؤدى على أكمل وجه، وكل شيء كان فى إطار المفاوضات حتى حديثنا مع الزنفلي، وتم إغلاق هذه الصفحة.
وأضاف رئيس البنك الأهلى، "كل اللاعبين لدينا لهم دور، وكل التدعيمات ستشكل الفرق معنا، كان تركيزنا على ضم حارس مرمى وظهير أيمن، والحمد لله حققنا هدفنا من موسم الانتقالات الشتوية".
واختتم قائلا، "استغللنا التوقف ومنافسات كأس الرابطة لإعداد الفريق، ناقشنا التدعيمات الشتوية مع طارق مصطفى ونفذنا مائة بالمائة من متطلباته، ونستعد لاستئناف الدوري يوم 13 فبراير لوضع الفريق فى المكانة التى يستحقها".
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