رئيس نادى البنك الأهلى: انضمام أبو جبل للقلعة الحمراء لم يتخط مرحلة التفاوض

MENAFN - Youm7) كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، كواليس فشل انتقال محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق إلى النادى الأهلى، خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بعد المفاوضات القوية التي شهدتها الفترة الماضية.

وقال نصار فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم"، "الأمر لم يتخط المفاوضات فيما يتعلق بأبو جبل، والنتيجة يعرفها الجميع، وهذا لا يقلل من قيمة محمد أبو جبل، هو حارس مميز ويؤدى على أكمل وجه، وكل شيء كان فى إطار المفاوضات حتى حديثنا مع الزنفلي، وتم إغلاق هذه الصفحة.

وأضاف رئيس البنك الأهلى، "كل اللاعبين لدينا لهم دور، وكل التدعيمات ستشكل الفرق معنا، كان تركيزنا على ضم حارس مرمى وظهير أيمن، والحمد لله حققنا هدفنا من موسم الانتقالات الشتوية".

واختتم قائلا، "استغللنا التوقف ومنافسات كأس الرابطة لإعداد الفريق، ناقشنا التدعيمات الشتوية مع طارق مصطفى ونفذنا مائة بالمائة من متطلباته، ونستعد لاستئناف الدوري يوم 13 فبراير لوضع الفريق فى المكانة التى يستحقها".



