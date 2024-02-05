سارة سمير تبحث عن ذهب بطولة أفريقيا لرفع الأثقال الخميس المقبل

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- Youm7) يترقب متابعو رياضة رفع الأثقال المصرية موعد مشاركة البطلة الأولمبية سارة سمير ببطولة أفريقيا المقامة بمدينة الإسماعيلية والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
وتعد سارة سمير واحدة من أهم لاعبات العالم في رفع الأثقال نتيجة القدرات الفنية والبدنية المتميزة التي تمتلكها وحصدها للعديد من الميداليات العالمية، بجانب حصدها الميدالية الأولمبية فى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.
وتخوض سارة سمير منافسات بطولة أفريقيا فى وزن 81 كجم فى الخامسة مساء الخميس المقبل، وسط ترقب بحصد الميداليات الذهبية وحسم التأهل لأولمبياد باريس.
وأقيم حفل افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال أمس الأحد، بحضور العديد من الشخصيات البارزة سواء المسئولين عن الرياضة أو الاتحاد الأفريقى للعبة.
فيما يخوض كريم كحلة منافسات وزن 89 كجم الأربعاء ومعه عبد الرحمن يونس فى وزن 81 كجم .
وتضم قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة كلا من: نضال محمد على، نعمة سعيد، أميرة عبد الرحمن، سارة سمير، شمس أحمد، سمر حبشي، فاطمة صادق، حليمة عبد العظيم، نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة و محمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد.
وضمت قائمة الدول كلا من: الجزائر، الكاميرون، المغرب، اوغندا، بتسوانا وتونس، جنوب أفريقيا، زامبيا، سيراليون، غانا، الرأس الأخضر، ليسوتو، مدغشقر و نيجيريا، ليبيا، السودان، موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف.
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