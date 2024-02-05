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سارة سمير تبحث عن ذهب بطولة أفريقيا لرفع الأثقال الخميس المقبل

2/5/2024 4:30:22 AM
(MENAFN- Youm7) يترقب متابعو رياضة رفع الأثقال المصرية موعد مشاركة البطلة الأولمبية سارة سمير ببطولة أفريقيا المقامة بمدينة الإسماعيلية والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
وتعد سارة سمير واحدة من أهم لاعبات العالم في رفع الأثقال نتيجة القدرات الفنية والبدنية المتميزة التي تمتلكها وحصدها للعديد من الميداليات العالمية، بجانب حصدها الميدالية الأولمبية فى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.
وتخوض سارة سمير منافسات بطولة أفريقيا فى وزن 81 كجم فى الخامسة مساء الخميس المقبل، وسط ترقب بحصد الميداليات الذهبية وحسم التأهل لأولمبياد باريس.
وأقيم حفل افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال أمس الأحد، بحضور العديد من الشخصيات البارزة سواء المسئولين عن الرياضة أو الاتحاد الأفريقى للعبة.
فيما يخوض كريم كحلة منافسات وزن 89 كجم الأربعاء ومعه عبد الرحمن يونس فى وزن 81 كجم .
وتضم قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة كلا من: نضال محمد على، نعمة سعيد، أميرة عبد الرحمن، سارة سمير، شمس أحمد، سمر حبشي، فاطمة صادق، حليمة عبد العظيم، نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة و محمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد.
وضمت قائمة الدول كلا من: الجزائر، الكاميرون، المغرب، اوغندا، بتسوانا وتونس، جنوب أفريقيا، زامبيا، سيراليون، غانا، الرأس الأخضر، ليسوتو، مدغشقر و نيجيريا، ليبيا، السودان، موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف.








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