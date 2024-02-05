غياب 15 لاعباً عن ودية الأهلى وسموحة اليوم.. أبرزهم بيرسى تاو والشناوى

MENAFN - Youm7) يفتقد فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، جهود 15 لاعباً فى ودية سموحة اليوم الاثنين لأسباب مختلفة. ويفقد المارد الأحمر جهود سباعى منتخب مصر "محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، إمام عاشور، وكهربا" بسبب حصولهم على راحة بعد مشاركتهم مع الفراعنة فى كأس الأمم الافريقية المقامة حالياً فى كوت ديفوار.

فيما يغيب بيرسى تاو بسبب استكمال منتخب جنوب أفريقيا رحلته بأمم أفريقيا، فيما يغيب أيضاً أليو ديانج عن ودية الأهلى وسموحة لمشاركته مع منتخب مالى فى أمم أفريقيا التى ودعها مؤخراً.

فيما يغيب محمد الشناوى وأحمد عبد القادر ووسام أبو على ورضا سليم ومحمود متولى وأحمد نبيل كوكا بسبب الإصابة.

ويخوض فريق

الأهلى

بقيادة السويسري مارسيل كولر اليو،م الاثنين، ثالث مبارياته الودية خلال فترة توقف المسابقات المحلية والأفريقية بمواجهة سموحة فى الثالثة عصراً باستاد السلام، ضمن تحضيراته لخوض مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فى خوض تجربة ودية أو أكثر قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد، من أجل اختبار جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية وتجربة بعض الجمل الفنية والخططية التي طبقها مع اللاعبين في التدريبات هلال الأيام الماضية.وخاض الأهلى معسكراً مغلقاً فى الإمارات، خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، انتهيتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 فى الثانية.وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخرا فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.ويغيب الأهلي فترة طويلة بسبب توقف المسابقات لظروف مشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يستأنف المباريات بدءا من النصف الثانى لشهر فبراير الجاري بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.ويلعب الأهلي أول مباراة مع شباب بلوزداد الجزائري 16 فبراير الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.وتعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما يوم 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدها من الفوز على ميدياما بنتيجة 3-0، ثم التعادل مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد، ويأتي يانج أفريكانز التنزاني فى المركز الثاني بنفس رصيد الأهلى لكنه خاض 5 مباريات وليس 4 لقاءات مثل الأهلي ثم فريق شباب بلوزداد الجزائري بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط "بعد خوض 3 مباريات" وأخيرا ميدياما الغانى بالمركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط، "بعد خوض 4 مباريات".



