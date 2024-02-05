رئيس بلدية المحلة يكشف كواليس انضمام عبد الله جمعة من الزمالك

MENAFN - Youm7) كشف مصطفى الشامي، رئيس نادى بلدية المحلة، كواليس انضمام عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك السابق إلى الفريق، وقال الشاميفى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، "نسير بشكل جيد من بداية الموسم ولدينا مجموعة لاعبين مميزين وجهاز فنى مختلف، قمنا بالتدعيمات التى تخدم الطريقة التى نعمل بها، عبد الله جمعة انضم إلينا وهو لاعب كبير".

وأضاف الشامى، "لا أحد يختلف على موهبة عبد الله جمعة وإمكانياته فى الكرة، وأتمنى أن يكون تحديا جديدا يظهر من خلاله بشكل مختلف ويحقق طموحات النادى".

وتابع، "هدفنا من أول الموسم لم يتغير، نستهدف تقديم كرة ولاعبين مميزين، ونسير في هذا بشكل مميز ولدينا لاعبون فى المنتخب الأولمبي، والجزء الثانى هو البقاء فى الدورى، وليس لدينا أهداف أخرى فى الفترة الحالية، تجربتنا عموماً مختلفة".

واختتم قائلا، "محمد النهيري لاعب كبير فى منتخب المغرب، وتجربتنا جذبت لاعبين كبار وخلقت حالة مختلفة، واللعب مقتنع بمشروع النادي ويفضل المشاركة معنا فى هذه الرحلة".



