ميار شريف تشارك فى بطولة هيوستن للتنس بأمريكا أبريل المقبل

(MENAFN
- Youm7) تعود
ميار شريف ،
لاعبة منتخب التنس والمصنفة رقم 61 عالميًا، للمشاركة مرة أخرى في البطولات بعد الانتهاء من عملية التأهيل من الإصابة التي لحقتها مؤخراً، ما تسبب فى انسحابها من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي أقيمت الشهر الماضي.
وتشارك ميار شريف فى بطولة
هيوستن للتنس بالولايات المتحدة الأمريكية، المقرر إقامتها فى شهر أبريل المقبل.
وتراجعت ميار شريف بطلة التنس المصرية 3 مراكز فى تصنيف محترفات التنس الصادر مؤخرا لتستقر فى المركز الـ61 عالميًا.
واستمرت البولندية إيجا شيفيونتيك في صدارة تصنيف التنس والبيلاروسية إرينا سابالنكا بطلة أستراليا المفتوحة في الوصافة وتقدمت الأمريكية كوكو جوف مركزا لتحتل المركز الثالث وكذلك تقدمت الأمريكية جيسيكا بيجوالا مركزا لتحتل المركز الرابع.
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