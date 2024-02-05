ميار شريف تشارك فى بطولة هيوستن للتنس بأمريكا أبريل المقبل

وتراجعت ميار شريف بطلة التنس المصرية 3 مراكز فى تصنيف محترفات التنس الصادر مؤخرا لتستقر فى المركز الـ61 عالميًا.واستمرت البولندية إيجا شيفيونتيك في صدارة تصنيف التنس والبيلاروسية إرينا سابالنكا بطلة أستراليا المفتوحة في الوصافة وتقدمت الأمريكية كوكو جوف مركزا لتحتل المركز الثالث وكذلك تقدمت الأمريكية جيسيكا بيجوالا مركزا لتحتل المركز الرابع.

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