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ميار شريف تشارك فى بطولة هيوستن للتنس بأمريكا أبريل المقبل

2/5/2024 4:30:21 AM
(MENAFN- Youm7) تعود
ميار شريف ،
لاعبة منتخب التنس والمصنفة رقم 61 عالميًا، للمشاركة مرة أخرى في البطولات بعد الانتهاء من عملية التأهيل من الإصابة التي لحقتها مؤخراً، ما تسبب فى انسحابها من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي أقيمت الشهر الماضي.

وتشارك ميار شريف فى بطولة
هيوستن للتنس بالولايات المتحدة الأمريكية، المقرر إقامتها فى شهر أبريل المقبل.

وتراجعت ميار شريف بطلة التنس المصرية 3 مراكز فى تصنيف محترفات التنس الصادر مؤخرا لتستقر فى المركز الـ61 عالميًا.
واستمرت البولندية إيجا شيفيونتيك في صدارة تصنيف التنس والبيلاروسية إرينا سابالنكا بطلة أستراليا المفتوحة في الوصافة وتقدمت الأمريكية كوكو جوف مركزا لتحتل المركز الثالث وكذلك تقدمت الأمريكية جيسيكا بيجوالا مركزا لتحتل المركز الرابع.










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