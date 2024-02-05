مسؤول صحي: انطلاق مؤتمر (خدمات الطوارئ الطبية) 18 الجاري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 5 – 2 (كونا) -– أعلن مسؤول صحي عن انطلاق مؤتمر (خدمات الطوارئ الطبية.. الواقع الحالي وتطلعات المستقبل) في 18 الجاري برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ويضم 10 جلسات عمل تتناول 40 ورقة علمية وثلاث ورش علمية.
وقال مدير ادارة الطوارئ الطبية الدكتور أحمد الشطي في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن المؤتمر يستعرض العديد من المحاور حول خدمات إدارة الطوارئ الطبية سواء فيما يخص خدمات الإسعاف الجوي أو البحري.
وأوضح الشطي ان المؤتمر سيتطرق إلى الحقائق والإنجازات التي حققتها الإدارة وكيفية التعامل مع إدارة الكوارث والأزمات سواء من خلال الاستعداد أو التتبع واستعراض بعض النماذج للتعامل مع الحوادث الكبرى مثل التفجيرات أو الأعمال الإرهابية.
ولفت الى أن جلسات وورش العمل سوف تتناول كيفية حساب المهن الشاقة والخطرة والمخاطر المهنية والبدلات التي يصرفها ديوان الخدمة المدنية وكذلك الجودة والاعتماد والحوكمة للخدمات التي تقدم من خلال القيادة والاستدامة وثقافة الجودة.
وقال ان المؤتمر يناقش أيضا التجهيزات مثل إسناد الإصابات وتثبيتها واستخدام الذكاء الاصطناعي والمحاكاة للسيناريوهات المحتملة وأخلاقيات المهنة والجوانب الاكلينيكية من خلال اللوائح الارشادية للممارسة الطبية و كيفية الحصول على مؤهلات ذات مصداقية واعتراف.
وأشار الى مشاركة نخبة من فنيي الطوارئ والأطباء والممرضين والمسعفين والمخططين والمدربين بوزارة الصحة والجهات ذات الصلة منها القطاعات النفطية والعسكرية الأكاديمية وصندوق اعانة المرضى والهلال الأحمر وجمعية الأزمات الكويتية وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالمبادرات المجتمعية.
وأكد الشطي أهمية المؤتمر في خلق منصة لتبادل المعرفة والمهارة والخبرات واستكشاف مستجدات الإسعاف وطب الطوارئ وخلق مساحة للحوار بين مقدمي خدمات الطوارئ من مختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص للتنسيق والتعاون لتخفيف العبء عن الإدارة.
ولفت إلى مشاركة نخبة من المختصين المحليين إلى جانب كوكبة من الخبراء والاستشاريين العالميين من دول عربية وأجنبية منوها بتنظيم معرض على هامش المؤتمر لعرض بعض التجهيزات والأدوات الحديثة سواء على مستوى سيارات الإسعاف أو تجهيزاتها.
ودعا الشطي عموم الأطباء والعاملين في القطاع الطبي للاستفادة من منصة علمية متميزة ممثلة في المؤتمر السنوي للطوارئ الطبية الذي يقام على مدى ثلاثة أيام.(النهاية)
م ر ف / ط أ ب
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