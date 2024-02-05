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مسؤول صحي: انطلاق مؤتمر (خدمات الطوارئ الطبية) 18 الجاري

2/5/2024 4:30:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 5 – 2 (كونا) -– أعلن مسؤول صحي عن انطلاق مؤتمر (خدمات الطوارئ الطبية.. الواقع الحالي وتطلعات المستقبل) في 18 الجاري برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ويضم 10 جلسات عمل تتناول 40 ورقة علمية وثلاث ورش علمية.
وقال مدير ادارة الطوارئ الطبية الدكتور أحمد الشطي في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن المؤتمر يستعرض العديد من المحاور حول خدمات إدارة الطوارئ الطبية سواء فيما يخص خدمات الإسعاف الجوي أو البحري.
وأوضح الشطي ان المؤتمر سيتطرق إلى الحقائق والإنجازات التي حققتها الإدارة وكيفية التعامل مع إدارة الكوارث والأزمات سواء من خلال الاستعداد أو التتبع واستعراض بعض النماذج للتعامل مع الحوادث الكبرى مثل التفجيرات أو الأعمال الإرهابية.
ولفت الى أن جلسات وورش العمل سوف تتناول كيفية حساب المهن الشاقة والخطرة والمخاطر المهنية والبدلات التي يصرفها ديوان الخدمة المدنية وكذلك الجودة والاعتماد والحوكمة للخدمات التي تقدم من خلال القيادة والاستدامة وثقافة الجودة.
وقال ان المؤتمر يناقش أيضا التجهيزات مثل إسناد الإصابات وتثبيتها واستخدام الذكاء الاصطناعي والمحاكاة للسيناريوهات المحتملة وأخلاقيات المهنة والجوانب الاكلينيكية من خلال اللوائح الارشادية للممارسة الطبية و كيفية الحصول على مؤهلات ذات مصداقية واعتراف.
وأشار الى مشاركة نخبة من فنيي الطوارئ والأطباء والممرضين والمسعفين والمخططين والمدربين بوزارة الصحة والجهات ذات الصلة منها القطاعات النفطية والعسكرية الأكاديمية وصندوق اعانة المرضى والهلال الأحمر وجمعية الأزمات الكويتية وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالمبادرات المجتمعية.
وأكد الشطي أهمية المؤتمر في خلق منصة لتبادل المعرفة والمهارة والخبرات واستكشاف مستجدات الإسعاف وطب الطوارئ وخلق مساحة للحوار بين مقدمي خدمات الطوارئ من مختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص للتنسيق والتعاون لتخفيف العبء عن الإدارة.
ولفت إلى مشاركة نخبة من المختصين المحليين إلى جانب كوكبة من الخبراء والاستشاريين العالميين من دول عربية وأجنبية منوها بتنظيم معرض على هامش المؤتمر لعرض بعض التجهيزات والأدوات الحديثة سواء على مستوى سيارات الإسعاف أو تجهيزاتها.
ودعا الشطي عموم الأطباء والعاملين في القطاع الطبي للاستفادة من منصة علمية متميزة ممثلة في المؤتمر السنوي للطوارئ الطبية الذي يقام على مدى ثلاثة أيام.(النهاية)

م ر ف / ط أ ب




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