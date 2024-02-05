مقتل 10 من رجال الشرطة وإصابة 6 آخرين في هجوم مسلح شمالي باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 5 - 2 (كونا) -- أعلنت السلطات الباكستانية أن عشرة من رجال الشرطة قتلوا وأصيب ستة آخرون في هجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.
وقال قائد شرطة (خيبر بختونخوا) أختر حياة غاندابور لوسائل الإعلام إن أكثر من 30 مسلحا شنوا الهجوم من ثلاثة اتجاهات فيما تبادل الجانبان إطلاق النار لمدة ثلاث ساعات تقريبا مضيفا أن المهاجمين "سيطروا لفترة وجيزة" على مركز الشرطة بالإقليم المتاخم لأفغانستان.
وأشار إلى أن المسلحين استخدموا قنابل يدوية بعد دخولهم المبنى ما تسبب في سقوط المزيد من الضحايا في صفوف رجال الأمن مؤكدا في هذا السياق أن عشرة من رجال الشرطة قتلوا وأصيب ستة آخرون في الهجوم.
من جانبه دان رئيس وزراء الحكومة المحلية المؤقتة في (خيبر بختونخوا) أرشد حسين شاه الهجوم وأعرب عن تعازيه لعائلات القتلى وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين مؤكدا أن شرطة الإقليم تقدم "تضحيات" من أجل السلام وأن "مثل هذه الهجمات الجبانة لن تحبط معنوياتها".
ويأتي الهجوم في وقت ارتفعت فيه حوادث العنف في إقليمي (بلوشستان) و(خيبر بختونخوا) قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في باكستان في الثامن من فبراير الجاري.
وفي أعقاب حوادث العنف الأخيرة أكدت لجنة الانتخابات الباكستانية عقب اجتماع رفيع المستوى لاستعراض الحالة الأمنية في (بلوشستان) و(خيبر بختونخوا) الخميس الماضي إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. (النهاية)
س ب ك / م ع ع
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