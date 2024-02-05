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مقتل 10 من رجال الشرطة وإصابة 6 آخرين في هجوم مسلح شمالي باكستان

2/5/2024 4:30:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 5 - 2 (كونا) -- أعلنت السلطات الباكستانية أن عشرة من رجال الشرطة قتلوا وأصيب ستة آخرون في هجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.
وقال قائد شرطة (خيبر بختونخوا) أختر حياة غاندابور لوسائل الإعلام إن أكثر من 30 مسلحا شنوا الهجوم من ثلاثة اتجاهات فيما تبادل الجانبان إطلاق النار لمدة ثلاث ساعات تقريبا مضيفا أن المهاجمين "سيطروا لفترة وجيزة" على مركز الشرطة بالإقليم المتاخم لأفغانستان.
وأشار إلى أن المسلحين استخدموا قنابل يدوية بعد دخولهم المبنى ما تسبب في سقوط المزيد من الضحايا في صفوف رجال الأمن مؤكدا في هذا السياق أن عشرة من رجال الشرطة قتلوا وأصيب ستة آخرون في الهجوم.
من جانبه دان رئيس وزراء الحكومة المحلية المؤقتة في (خيبر بختونخوا) أرشد حسين شاه الهجوم وأعرب عن تعازيه لعائلات القتلى وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين مؤكدا أن شرطة الإقليم تقدم "تضحيات" من أجل السلام وأن "مثل هذه الهجمات الجبانة لن تحبط معنوياتها".
ويأتي الهجوم في وقت ارتفعت فيه حوادث العنف في إقليمي (بلوشستان) و(خيبر بختونخوا) قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في باكستان في الثامن من فبراير الجاري.
وفي أعقاب حوادث العنف الأخيرة أكدت لجنة الانتخابات الباكستانية عقب اجتماع رفيع المستوى لاستعراض الحالة الأمنية في (بلوشستان) و(خيبر بختونخوا) الخميس الماضي إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. (النهاية)

س ب ك / م ع ع




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